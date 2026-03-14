Beccati mentre cercavano di rubare un' auto 3 denunciati

Tre persone sono state denunciate dopo essere state trovate vicino a un'auto in via Pastore ad Aversa, mentre cercavano di rubarla. I sospetti sono stati sorpresi mentre si allontanavano a bordo di una Fiat 600. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al loro riconoscimento e alle conseguenti denunce. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

Sono stati beccati mentre erano vicino ad una vettura in via Pastore ad Aversa per poi allontanarsi a bordo di una Fiat 600. Una ‘manovra’ che ha insospettito gli agenti della squadra volante di Aversa che grazie all'aiuto di un agente di polizia locale di Lusciano libero dal servizio, sono riusciti ad intercettare l'auto in via Modigliani, nei pressi di una gelateria. A bordo dell'auto c'erano tre persone, due 34enni di Melito e un 33enne di Ponticelli; tutte con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Rinvenuti nella vettura grimaldelli e arnesi da scasso e dispositivi obd. Sono stati deferiti alla Procura di Napoli Nord per possesso ingiustificato di arnesi da scasso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Spaccano i vetri di un'auto per rubare, "beccati" in tempo reale dalle telecamereÈ andata male ai due aspiranti ladri che avevano rotto il vetro di un'auto posteggiata in un park privato per rubare: sono stati infatti osservati in...

Ottaviano, beccati con pistola e droga in auto: 2 denunciatiControlli della Guardia di Finanza a Ottaviano: sequestrati pistola scacciacani senza tappo rosso, bastone metallico e droga.

Contenuti e approfondimenti su Beccati mentre cercavano di rubare...

Discussioni sull' argomento Brera, cercano di rubare 8 casse di Franciacorta da 1.300 euro: beccati dalla polizia; Ladri al market beccati da una cliente mentre infilano la merce nelle giacche: Ho allertato la vigilanza, che è riuscita a bloccare...; Catania, si arrampicano come Spiderman: beccati ladri di grondaie; Brera cercano di rubare 8 casse di Franciacorta da 1.300 euro | beccati dalla polizia.

Brera, cercano di rubare 8 casse di Franciacorta da 1.300 euro: beccati dalla poliziaAlla scena hanno assistito gli agenti della squadra mobile, impegnati in un servizio contro i reati predatori. Non appena l'uomo alla guida dell'auto si è avvicinato al camion con il baule già aperto, ... ilgiorno.it

Beccati! Michelle Hunziker e Giulio Berruti nuova coppia delle stelle nella foto condivisa da Deianira Marzano Secondo le ultime indiscrezioni riportare dal settimanale Oggi, Michelle Hunziker e Giulio Berruti si sarebbero incontrati per caso a Roma e tra i due - facebook.com facebook

Scaricano elettrodomestici e rifiuti in strada: sporcaccioni beccati dalla videosorveglianza x.com