Ottaviano beccati con pistola e droga in auto | 2 denunciati

Controlli della Guardia di Finanza a Ottaviano: sequestrati pistola scacciacani senza tappo rosso, bastone metallico e droga. Due persone denunciate. Armi improprie, droga e un’auto senza assicurazione. È il bilancio di una serie di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza a Ottaviano, in provincia di Napoli, nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza rafforzate sul territorio. Le due persone trovate in possesso del materiale sono state denunciate all’autorità giudiziaria. A loro carico vengono contestati il possesso di sostanza stupefacente e il porto di armi o oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su 2anews.it

