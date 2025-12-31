Spaccano i vetri di un' auto per rubare beccati in tempo reale dalle telecamere
Due individui hanno rotto il vetro di un’auto nel tentativo di furto in un parcheggio privato. Grazie alle telecamere di sorveglianza, il personale ha individuato subito l’azione e ha allertato le forze dell’ordine. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare i ladri prima che potessero portare a termine il colpo.
È andata male ai due aspiranti ladri che avevano rotto il vetro di un'auto posteggiata in un park privato per rubare: sono stati infatti osservati in tempo reale, tramite le telecamere, dal personale del parcheggio che ha immediatamente chiamato i carabinieri.È successo nella zona del Porto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
