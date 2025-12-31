Spaccano i vetri di un' auto per rubare beccati in tempo reale dalle telecamere

Due individui hanno rotto il vetro di un’auto nel tentativo di furto in un parcheggio privato. Grazie alle telecamere di sorveglianza, il personale ha individuato subito l’azione e ha allertato le forze dell’ordine. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare i ladri prima che potessero portare a termine il colpo.

