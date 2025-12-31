Spaccano i vetri di un' auto per rubare beccati in tempo reale dalle telecamere

Da genovatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due individui hanno rotto il vetro di un’auto nel tentativo di furto in un parcheggio privato. Grazie alle telecamere di sorveglianza, il personale ha individuato subito l’azione e ha allertato le forze dell’ordine. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare i ladri prima che potessero portare a termine il colpo.

È andata male ai due aspiranti ladri che avevano rotto il vetro di un'auto posteggiata in un park privato per rubare: sono stati infatti osservati in tempo reale, tramite le telecamere, dal personale del parcheggio che ha immediatamente chiamato i carabinieri.È successo nella zona del Porto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

spaccano i vetri di un auto per rubare beccati in tempo reale dalle telecamere

© Genovatoday.it - Spaccano i vetri di un'auto per rubare, "beccati" in tempo reale dalle telecamere

Leggi anche: Spaccano i finestrini dell'auto per rubare, lo sfogo dei proprietari

Leggi anche: Firenze, 30enne tenta di rubare nelle auto e usa la copertura di un tombino per spaccare i vetri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Spaccano i vetri di un'auto per rubare, "beccati" in tempo reale dalle telecamere - Due persone sono state sorprese dal personale del parcheggio tramite le telecamere di sorveglianza: immediato l'intervento dei carabinieri per sventare il furto ... genovatoday.it

spaccano vetri auto rubareSpaccano il finestrino dell'auto e rubano all'interno - Dopo i furti messi a segno nelle notti passate in pieno centro storico, i malviventi hanno colpito ancora. ciociariaoggi.it

spaccano vetri auto rubareSpacca parabrezza di 11 auto: blitz vandalico a San Benedetto - Ancora atti vandalici e danni importanti alle auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale Smeraldo e lungo via Manara, nella zona ovest di San Benedetto, già al centro di altri episodi analogh ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.