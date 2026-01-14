Beautiful streaming replica puntata 14 gennaio 2026 | Video Mediaset
Su Video Mediaset è disponibile la replica della puntata di Beautiful trasmessa il 14 gennaio 2026. In questa puntata, Hope scopre che Sheila è ancora viva, mentre Deacon cerca di convincere la figlia della sua completa trasformazione. Un episodio che approfondisce le tensioni e i risvolti emotivi tra i personaggi, offrendo uno sguardo dettagliato sugli sviluppi della soap americana.
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 14 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Hope ha appena scoperto che Sheila è ancora viva e Deacon cerca di convincere la figlia che la donna è completamente cambiata. Finn conferma che sua madre non si era mai allontanata. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
