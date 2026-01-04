Basket Serie A | Sassari batte Brescia all’overtime Rinasce Cremona grande rimonta di Trento

Nella quattordicesima giornata della Serie A 2025-2026 di basket, si sono disputate tre partite. Sassari ha ottenuto una vittoria all’overtime contro Brescia, mentre Cremona ha mostrato segnali di rinascita. Trento ha invece completato una grande rimonta. Questi incontri completano il quadro delle sfide domenicali, successivamente alla vittoria di Varese nell’anticipo di ieri.

Dopo la vittoria di Varese nell'anticipo di ieri, si sono da poco concluse le prime tre sfide della domenica di Serie a basket 2025-2026, valevoli per la quattordicesima giornata del campionato. Sono stati disputati tre match molto equilibrati, con la vera sorpresa rappresentata dal passo falso di Brescia, che cede contro Sassadri dopo un overtime. Andiamo a riepilogare i risultati delle partite. DINAMO SASSARI-GERMANI BRESCIA 93-86 Grande vittoria, la terza consecutiva, per la Dinamo che batte in casa Brescia dopo un match tiratissimo. Nel primo quarto Sassari va anche avanti di 4 ma i bresciani rientrano subito e pareggiano con Ivanovic.

Sassari, Mrsic: «Vittoria importante: complimenti a squadra e pubblico» - Zeljko Vrsic ha commentato così in sala stampa il successo della Dinamo Banco di Sardegna dopo un overtime contro la capolista Germani Brescia (qui la cronaca): "Faccio ... pianetabasket.com

Serie A Basket, Sassari-Brescia alle 16 su Sky Sport Basket - Il programma domenica della LBA si apre con la sfida tra Sassari e Brescia, entrambe reduci da due successi nell’ultima giornata. sport.sky.it

Basket SERIE A- GUERRI NAPOLI, TROPPE PALLE PERSE E IMPRECISIONE AL TIRO DA 3.VARESE SI IMPONE SUGLI AZZURRI. OPENJOBMETIS VARESE GUERRI NAPOLI= 84-80 ( 20-18; 38-42; 62-60) Pallacanestro Varese: Stewart 17, Al - facebook.com facebook

Basket serie C: Ospitaletto domina il derby contro Gussago x.com

