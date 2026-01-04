Basket la Dole espugna Torino ed è settima vittoria di fila | decisiva una tripla di Tomassini
La Dole conquista la settima vittoria consecutiva, superando Torino in trasferta con il punteggio di 64-67. Dopo un avvio difficile, caratterizzato dalla fisicità della Reale Mutua, la squadra è riuscita a reagire e a portare a casa il risultato grazie anche a una decisiva tripla di Tomassini. Questo successo conferma il buon momento della Dole nel campionato di basket.
La Dole patisce in avvio la fisicità della Reale Mutua, ma esce fuori alla distanza ed espugna anche il Pala Gianni Asti di Torino (64-67). Rimini cresce nel corso del secondo tempo, aggiusta la mira al tiro, ma contro questa Torino ci vogliono mille energie: a pesare sono i dettagli. Cruciale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
