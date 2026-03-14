Basket B Interregionale Per la Mens Sana è in arrivo Genova Tante defezioni

La Mens Sana si prepara al prossimo impegno di basket interregionale contro Genova, che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica. La squadra si allena al PalaEstra, anche se deve fare i conti con numerose assenze tra i giocatori. La partita rappresenta un’occasione di riscatto dopo la sconfitta pesante subita una settimana fa a Empoli.

La Mens Sana si allena al PalaEstra in vista del match contro l’ultima della classe Genova. Una gara importante perché seppur in condizioni eufemisticamente precarie la squadra di Vecchi è chiamata al riscatto dopo il pesantissimo ko di sette giorni fa a Empoli. Due punti farebbero sicuramente bene al morale, logicamente un po’ sceso dopo lo stop che ha messo fine ad una serie di nove vittorie di fila, e alla classifica considerando anche che stasera c’è lo scontro diretto tra le due altre prime della classe, ovvero Costone e Lucca. Restano out domani gli infortunati Pannini, Nepi, Prosek e Cerchiaro (con i primi due che dovrebbero rientrare sabato prossimo nella lunga trasferta di Casale Monferrato) mentre il lungo Bartolozzi, toccato duro al naso contro Use dovrebbe giocare con una apposita protezione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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