Un cittadino | Aree verdi di via Passo della Portella e via Forca Caruso nel degrado

Le aree verdi di via Passo della Portella e via Forca Caruso purtroppo si trovano in condizioni di degrado crescente. La mancanza di manutenzione e di interventi ha contribuito al deterioramento degli spazi, creando un ambiente meno sicuro e fruibile per i cittadini. È importante che le autorità intervenissero al più presto per ripristinare il decoro e garantire un utilizzo adeguato di queste zone verdi.

«Mando questa ennesima segnalazione perché la situazione nelle aree verdi di via Passo della Portella e di via Forca Caruso è degenerata. Non vi è pulizia alcuna, cestini rotti e buttati a terra, erba sempre alta e soprattutto immondizia ovunque. Anche persone che dormono sulle panchine». A. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

«Mando questa ennesima segnalazione perché la situazione nelle aree verdi di via Passo della Portella e di via Forca Caruso è degenerata.

