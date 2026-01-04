Maduro sarà giudicato dal 92enne Hellerstein | chi è l’eterno giudice ebreo ortodosso che deciderà il destino del dittatore venezuelano

Il prossimo 5 gennaio, quando Nicolàs Maduro si presenterà al tribunale di Manhattan, sarà il giudice federale di 92 anni Hellerstein a leggere le accuse. Conosciuto per la sua lunga carriera e per il suo ruolo di giudice ortodosso, Hellerstein deciderà il destino del leader venezuelano. Questa udienza rappresenta un momento chiave nel procedimento legale che coinvolge Maduro, con implicazioni internazionali e politiche di rilievo.

Quando lunedì 5 gennaio alle 18 italiane Nicolàs Maduro arriverà al tribunale di Manhattan con sua moglie Cilia Flores, sarà un giudice federale di 92 anni a notificargli le accuse a suo carico. Si tratta di Alvin Hellerstein, designato per decidere sul futuro del dittatore venezuelano, dopo la cattura lampo nella sua camera da letto ad opera della Delta force americana. Come ricorda il Jerusalem post, il processo si terrà presso il tribunale del distretto meridionale di New York a Manhattan, considerato uno dei tribunali più influenti degli Stati Uniti per casi che riguardano sicurezza nazionale, terrorismo e criminalità internazionale.

