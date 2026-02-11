Il destino di Marine Le Pen si deciderà entro l’estate

Gli avvocati di Marine Le Pen hanno affermato alla Corte d’Appello di Parigi che la loro cliente non avrebbe organizzato un sistema per usare in modo illecito i fondi del Parlamento Europeo. La decisione sulla sua candidatura alle presidenziali del 2027 dipenderà dall’esito di questo processo, che si deciderà entro l’estate.

Gli avvocati di Marine Le Pen hanno dichiarato alla Corte d’Appello di Parigi che l’imputata non avrebbe orchestrato alcun sistema per l’uso improprio dei fondi del Parlamento Europeo, nell’ambito del processo per appropriazione indebita che determinerà se la politica potrà candidarsi o meno alle elezioni presidenziali francesi del 2027. L’avvocato di Le Pen, Sandra Chirac Kollarik, ha affermato mercoledì alla corte: «In nessun momento Marine Le Pen ha immaginato di aver infranto le regole. Mai nella sua vita avrebbe accettato deliberatamente di stipulare un contratto falso». La deputata ha negato di aver organizzato un sistema di falsi lavori per appropriarsi indebitamente di fondi del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

