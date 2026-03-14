Bari-Reggiana 4-1 | Rao trascina i biancorossi nello spareggio salvezza
Nel match della 30ª giornata di Serie B, il Bari ha battuto la Reggiana 4-1 al San Nicola. Rao ha segnato più di un gol e ha contribuito alla vittoria dei biancorossi, che hanno così ottenuto tre punti importanti. Moreno Longo aveva chiesto ai suoi una risposta dopo la sconfitta di Pescara e questa è arrivata sul campo.
Poker della squadra di Longo: apre Artioli, poi doppietta del gioiello 2006 e gol di Moncini. Nel finale gol della bandiera di Lusuardi Moreno Longo aveva chiesto una reazione ai suoi dopo la disfatta di Pescara e reazione c'è stata: il Bari piega 4-1 la Reggiana al San Nicola nel match della 30ª giornata di Serie B. Ai biancorossi, autori di una prova convincente, lo scontro diretto nella lotta per non retrocedere. Partita in discesa già dal 10' con la rete di Artioli che sblocca il risultato grazie a una deviazione. Poco dopo il quarto d'ora di gioco il raddoppio firmato da Rao, ancora a segno in avvio di ripresa, e poi la rete di Moncini. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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