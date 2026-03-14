Bari-Reggiana 4-1 | Rao trascina i biancorossi nello spareggio salvezza

Nel match della 30ª giornata di Serie B, il Bari ha battuto la Reggiana 4-1 al San Nicola. Rao ha segnato più di un gol e ha contribuito alla vittoria dei biancorossi, che hanno così ottenuto tre punti importanti. Moreno Longo aveva chiesto ai suoi una risposta dopo la sconfitta di Pescara e questa è arrivata sul campo.