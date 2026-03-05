Rao sta trascinando il Bari verso la salvezza per averlo il Napoli superò la concorrenza di Milan e Arsenal

Emanuele Rao, giovane centrocampista classe 2006, sta contribuendo alla salvezza del Bari. Il Napoli lo ha acquistato a titolo gratuito dalla Spal la scorsa estate e poi lo ha mandato in prestito in Serie B per farlo crescere. Il club partenopeo ha scelto di superare la concorrenza di Milan e Arsenal per aggiudicarsi il suo cartellino.

Acquistato la scorsa estate dalla Spal, è un'ala sinistra classe 2006. È stato girato in prestito al Bari, finora 3 gol in Serie B per lui, l'ultimo ieri contro l'Empoli. Mg La Spezia 07112025 - campionato di calcio serie B Spezia-Bari foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Emanuele Rao A Bari sta crescendo un giocatore di proprietà del Napoli classe 2006, ovvero Emanuele Rao. Gli azzurri lo hanno acquistato a titolo gratuito dalla Spal la scorsa estate e successivamente lo hanno ceduto in Serie B in prestito per fare esperienza. Finora, 23 presenze e 3 gol per lui; l'ultima rete proprio ieri, nel turno infrasettimanale di campionato contro l'Empoli.