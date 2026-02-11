Questa sera la Reggiana si prende i tre punti grazie a un gol di Charlys già nel primo tempo. Il Mantova, che aveva festeggiato la vittoria contro il Bari, torna a casa con una sconfitta pesante nello scontro diretto salvezza.

Il Mantova sciupa l’entusiasmo portato dalla vittoria con il Bari e perde la sfida salvezza con la Reggiana. La gara termina con il successo di misura (1-0) degli emiliani, che ritrovano i tre punti dopo il filotto negativo di sette sconfitte nelle ultime otto giornate alla base dell’avvicendamento in panchina tra Dionigi e Rubinacci. Trasferta da dimenticare in fretta per i biancorossi, che devono concentrarsi subito sull’impegnativa gara esterna di sabato a Catanzaro. Nonostante l’importanza della posta in palio, le due contendenti partono con decisione, ma sono i granata a sbloccare il risultato dopo solo 9’ di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B: L’anticipo. Charlys colpisce presto e lancia la Reggiana. Mantova sconfitto nello scontro salvezza

Approfondimenti su Serie B

Il Mantova perde in casa contro la Reggiana.

Il Mantova torna in campo determinato a vincere ancora, dopo il successo contro il Bari.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Serie B

Argomenti discussi: Calcio a 5 Serie A. Dopo l'anticipo di ieri si conclude oggi la 1a giornata di ritorno; Serie B femminile. Pareggio con sei reti nell'anticipo della 16^ giornata, i risultati ed il programma completo; Calcio a 5 Serie A. Dopo l'anticipo di ieri si conclude oggi la giornata; Serie B Femminile. Gol e spettacolo nell'anticipo del sabato, termina 3-3 il match tra Frosinone e Bologna.

Serie B: L’anticipo. Charlys colpisce presto e lancia la Reggiana. Mantova sconfitto nello scontro salvezzaIl Mantova sciupa l’entusiasmo portato dalla vittoria con il Bari e perde la sfida salvezza con la Reggiana. La ... sport.quotidiano.net

Serie B, 23ª giornata: Cesena-Pescara al 45' è sull'1-0. In gol Tommaso BertiSi è appena chiuso il primo tempo di Cesena-Pescara, anticipo della 23ª giornata del campionato di Serie B. Al 45' sono i padroni di. tuttomercatoweb.com

Serie A, verso Pisa-Milan: precedenti e curiosità in vista dell'anticipo di venerdì #MilanPress - facebook.com facebook

Nell'anticipo della 18ª giornata di Serie A1 @DerthonaBasket supera San Martino al termine di match tirato e deciso nell'ultima frazione #LBFLIVE x.com