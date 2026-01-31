Questa pomeriggio alle 14,30 si gioca al “Simonetta Lamberti” la partita tra Cavese e Casarano. Il Casarano, che occupa il decimo posto in classifica nel girone C di serie C con 29 punti, cerca punti importanti in vista delle prossime sfide. La squadra ospite arriva con voglia di fare risultato, mentre la Cavese spera di sfruttare il fattore campo.

Si gioca al “Simonetta Lamberti” con inizio alle 14,30. Il Casarano è decimo in classifica del campionato di calcio di serie C girone C con 29 punti. È dunque nell’ultima posizione della zona playoff. Oggi è ospite della Cavese che, con 22 punti appaiata al Foggia, occupa la zona più alta della zona playout. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Cavese-Casarano Calcio

Approfondimenti su Cavese Casarano

Analisi della sfida tra Crotone e Casarano Calcio, in programma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20:30.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cavese vs Casarano under 15 pro ris 1-0

Ultime notizie su Cavese Casarano

Argomenti discussi: Cavese-Casarano; Cavese, mercato nel vivo. Sabato al Lamberti arriva il Casarano dell’ex Chiricò; Serie C, Cavese-Casarano: streaming gratis, diretta TV e formazioni probabili; 24° giornata Serie C, il Catania va a Sorrento: Benevento ospite dell'Atalanta U23, derby col Giugliano per la Salernitana.

Cavese-Casarano CalcioSi gioca al Simonetta Lamberti con inizio alle 14,30. Il Casarano è decimo in classifica del campionato di calcio di serie C girone C con 29 punti. È dunque nell’ultima posizione della zona playoff. noinotizie.it

Casarano, la trasferta contro la Cavese diventa crucialeLECCE – Dopo il pareggio contro il Picerno il Casarano si prepara ad affrontare la Cavese. Il pari contro la squadra lucana è stato comunque una svolta dopo i semafori rossi che avevano cristallizzato ... trnews.it

TORNEO DEI PRONOSTICI Cavese 1919 QUANTO FINIRÀ LA GARA A VOI I COMMENTI Nella 24a giornata di Lega Pro, Girone C, il Casarano sarà di scena al "Simonetta Lamberti" contro i padroni di casa della Cavese. I blu foncé occupano la 16 - facebook.com facebook