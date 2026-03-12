Casarano-Cosenza via libera ai tifosi rossoblù | sbloccata la trasferta

I tifosi del Cosenza potranno finalmente seguire la squadra in trasferta a Casarano, dopo che l’Osservatorio ha deciso di sbloccare la presenza dei supporter rossoblù. La decisione permette ai tifosi di accompagnare la squadra in trasferta, rendendo possibile la partecipazione in massa alla partita. La trasferta è ora autorizzata, e i supporter potranno partire per seguire la loro squadra.

Arriva il via libera per i tifosi del Cosenza in vista della trasferta di Casarano. L' Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva inizialmente sospeso la questione legata alla presenza dei sostenitori rossoblù, rimandando ogni decisione in merito alla vendita dei tagliandi per il settore ospiti. Nonostante i rapporti storicamente positivi tra le due tifoserie, l'organismo aveva infatti preferito approfondire la situazione prima di assumere una decisione definitiva. In queste ore è arrivato lo sblocco: i tifosi cosentini potranno acquistare regolarmente i biglietti e prendere parte alla trasferta per sostenere la squadra (possibile acquistarli sulla piattaforma Ciaotickets: il settore dedicato è la curva sud ospiti).