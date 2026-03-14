Bari | De Luigi in sala con ‘Un bel giorno’ incontro unico
Sabato 14 marzo 2026, alle 20:45, il Multicinema Galleria di Bari ospiterà un evento speciale con il regista Fabio De Luigi, che sarà presente in sala per discutere del suo quarto lungometraggio da autore, intitolato Un bel giorno. L'incontro sarà un’occasione per il pubblico locale di interagire direttamente con il regista prima della proiezione del film.
Sabato 14 marzo 2026, alle ore 20:45, il Multicinema Galleria di Bari ospiterà un incontro diretto tra il regista Fabio De Luigi e il pubblico locale in occasione della proiezione del suo quarto lungometraggio da autore, intitolato Un bel giorno. L’evento segna non solo la presentazione dell’opera cinematografica, ma anche un momento di confronto umano sulla complessità dei legami familiari e sulle nuove possibilità di vita che emergono dall’incontro tra due mondi apparentemente distanti. La presenza fisica del creatore in sala trasforma la semplice visione in un dialogo vivo, offrendo al pubblico pugliese l’opportunità di discutere le tematiche trattate nel film, dove la routine domestica si scontra con il desiderio di una nuova felicità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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