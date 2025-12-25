Posti di blocco in tutta la provincia | fermati 1.500 veicoli ritirate 16 patenti

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comando provinciale dei Carabinieri di Brescia rende noto di aver ulteriormente intensificato l'attività di controllo della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti e, in generale, di tutti gli utenti della strada. Al riguardo, nel lungo weekend tra il 19. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

posti di blocco in tutta la provincia fermati 1500 veicoli ritirate 16 patenti

© Bresciatoday.it - Posti di blocco in tutta la provincia: fermati 1.500 veicoli, ritirate 16 patenti

Leggi anche: Quasi 900 veicoli fermati: 193 verbali e 10 patenti ritirate per l’alcoltest

Leggi anche: Controlli a raffica di carabinieri e polizia: patenti ritirate e veicoli sequestrati

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Operazione antidroga, i carabinieri sequestrano 10 kg di stupefacenti; Fuga al posto di blocco con 220 chili di carne rubata: tre arresti a Quartu; Forza il posto di blocco e fugge contromano tra pedoni e auto: fermato e denunciato dai carabinieri; Inseguimento da film tra Cambiano e Trofarello: bloccate due ragazze su un'auto, una senza patente e l'altra ubriaca.

posti blocco tutta provinciaPosti di blocco in tutta la provincia: fermati 1.500 veicoli, ritirate 16 patenti - Il comando provinciale dei Carabinieri di Brescia rende noto di aver ulteriormente intensificato l'attività di controllo della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza degli automobili ... bresciatoday.it

Cinque posti per il servizio civile in tutta la provincia - Arriva anche a Siena la possibilità di svolgere il servizio civile con Avis Toscana. lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.