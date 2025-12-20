Van der Poel è straripante L’olandese domina la tappa di Coppa del Mondo ad Anversa van Aert si inchina

Imperiale, straripante, incontenibile, maestoso. Si sprecano ormai gli aggettivi per la leggenda Mathieu van der Poel. L’olandese, al secondo impegno stagionale, domina la gara della categoria élite maschile della tappa di Coppa del Mondo di ciclocross ad Anversa. Chiude con una prova più che positiva Wout van Aert, al suo debutto nell’annata. L’olandese prende il comando della corsa fin dalle prime battute, stacca ben presto gli avversari, s’invola nel corso del secondo giro e firma una maestosa cavalcata solitaria tagliando il traguardo in 1h01:24. Secondo successo consecutivo per il detentore del titolo iridato che sembra mettere nel mirino anche il primato in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Van der Poel è straripante. L’olandese domina la tappa di Coppa del Mondo ad Anversa, van Aert si inchina Leggi anche: Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Anversa 2025: orari, tv, streaming. Presenti Van der Poel e Van Aert Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: trionfo Van der Poel! Van Aert sfortunato e settimo, Fontana 17mo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Evenepoel è lo sportivo dell' anno in Belgio. Mathieu van der Poel distrugge la concorrenza sulla sabbia di Anversa! Wout Van Aert fora e debutta con un 7° posto - Dominio assoluto di VDP che va in fuga già al primo giro, mentre van Aert resta ... eurosport.it

