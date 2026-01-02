Ciclocross | van der Poel domina anche lo Zilvermeercross Cade e si ritira van Aert

Nel ciclocross, Mathieu van der Poel conferma il suo eccellente stato di forma, conquistando anche lo Zilvermeercross. L’evento ha visto la caduta e il ritiro di Wout van Aert, mentre il campione olandese prosegue la sua serie di vittorie. Con otto successi su otto gare, van der Poel si conferma protagonista indiscusso di questa stagione di ciclocross.

Otto gare, otto vittorie. Continua a dettar legge nel suo inverno perfetto nel ciclocross Mathieu van der Poel. Anche lo Zilvermeercross di Mol è timbrato dal fuoriclasse neerlandese che domina in lungo e in largo con la sua maglia di campione del mondo. L’atleta della Alpecin-Premier Tech ha visto oggi per tre quarti di gara delle difficoltà maggiori rispetto alle passate uscite: a provare a contrastarlo infatti il rivale di sempre, Wout van Aert. Il belga è riuscito a tenere il passo dell’avversario fino a tre giri dal termine, quando è scivolato su un tratto di nevischio, trovandosi costretto al ritiro per un problema al ginocchio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclocross: van der Poel domina anche lo Zilvermeercross. Cade e si ritira van Aert Leggi anche: Ciclocross, Van der Poel detta legge anche a Loenhout. Van Aert affossato da due forature Leggi anche: Ciclocross: Mathieu van der Poel vuole la tripletta a Koksijde, non c’è van Aert Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LIVE! Van der Poel a caccia di vittorie anche al primo dell'anno; Ciclocross, Van Der Poel vince anche a Gavere; Dove vedere in tv Van der Poel nel ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: orario, programma, streaming; COPPA DEL MONDO. VAN DER POEL QUINTA SINFONIA A GAVERE. SUL PODIO ANCHE NYS E DEL GROSSO. LIVE Ciclocross, Exact cross Mol 2026 in DIRETTA: ottava meraviglia di Van der Poel, ma che sfortuna per Van Aert! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:09 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell'Exact cross Mol. oasport.it

