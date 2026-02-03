Panini Comics presenta SUPERGIRL | IL MONDO un’antologia internazionale dedicata alla Ragazza d’Acciaio della DC

Nei negozi arriva “Supergirl: Il mondo”, un’antologia che raccoglie storie di Supergirl scritte e disegnate da artisti di 15 paesi diversi. La DC punta a mostrare il volto internazionale della Ragazza d’Acciaio con questa raccolta, che sarà disponibile in formato cartonato.

DC  ha annunciato  Supergirl: Il mondo, una nuova antologia cartonata che mette sotto i riflettori la Ragazza d’Acciaio attraverso storie realizzate da scrittori e artisti provenienti da 15 Paesi di tutto il mondo.  Panini Comics  porta  Supergirl   in Italia  con una storia imperdibile: su  soggetto di Francesca Michielin,  sceneggiatura di   Irene Marchesini  e  disegni di Federica Croci, la forza della supereroina viene celebrata in tutte le sue sfumature. Supergirl è da sempre una delle Supereroine DC più ispiratrici, simbolo di speranza, resilienza e compassione. In uscita in contemporanea mondiale ( day-and-date ) il  2 giugno 2026,  Supergirl: Il mondo  invita lettrici e lettori a scoprire la Ragazza d’Acciaio attraverso la lente di culture, paesaggi e tradizioni creative internazionali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

