Nei negozi arriva “Supergirl: Il mondo”, un’antologia che raccoglie storie di Supergirl scritte e disegnate da artisti di 15 paesi diversi. La DC punta a mostrare il volto internazionale della Ragazza d’Acciaio con questa raccolta, che sarà disponibile in formato cartonato.

DC ha annunciato Supergirl: Il mondo, una nuova antologia cartonata che mette sotto i riflettori la Ragazza d’Acciaio attraverso storie realizzate da scrittori e artisti provenienti da 15 Paesi di tutto il mondo. Panini Comics porta Supergirl in Italia con una storia imperdibile: su soggetto di Francesca Michielin, sceneggiatura di Irene Marchesini e disegni di Federica Croci, la forza della supereroina viene celebrata in tutte le sue sfumature. Supergirl è da sempre una delle Supereroine DC più ispiratrici, simbolo di speranza, resilienza e compassione. In uscita in contemporanea mondiale ( day-and-date ) il 2 giugno 2026, Supergirl: Il mondo invita lettrici e lettori a scoprire la Ragazza d’Acciaio attraverso la lente di culture, paesaggi e tradizioni creative internazionali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Panini Comics presenta “SUPERGIRL: IL MONDO”, un’antologia internazionale dedicata alla Ragazza d’Acciaio della DC

