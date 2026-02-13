Elezioni comunali Ipotesi primarie per individuare il candidato del Pd | Marino scalda già i motori

Domenico Marino si prepara a sferrare la sua proposta per le primarie del Pd, mettendo in moto le sue strategie. La sua intenzione è di candidarsi come possibile sindaco alle prossime elezioni comunali, cercando di convincere i membri del partito a sostenere la sua candidatura. Le sue mosse si fanno più intense, mentre la discussione tra i rappresentanti locali sul nome da presentare si fa più vivace.

La proposta sul tavolo da parte del commissario cittadino Villano. Sagliocco, candidato civico sostenuto da Fabozzi, prende tempo C’è una regola non scritta nei conciliaboli politici: quando la partita sembra bloccata, chi ha il coraggio di sparigliare può cambiare il destino di tutti. Così, giovedì sera, Marco Villano ha calato il suo asso: le primarie per scegliere il candidato sindaco. Un colpo di scena che ha rimescolato le carte. La proposta ha acceso subito Lello Marino, pronto a mobilitare le sue “truppe cammellate” con entusiasmo quasi militare. Antonio Cantile, navigato e prudente, si è defilato dalla corsa diretta, ma ha lasciato intendere che sosterrà Raffaele Sagliocco.🔗 Leggi su Casertanews.it

A Montignoso, il Partito Democratico ha deciso di non aprire le primarie per scegliere il candidato a sindaco.

A Senigallia, la campagna per le primarie del centrosinistra si intensifica, con oltre mille firme raccolte a sostegno dei due candidati in corsa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Centrosinistra, il dado del Pd è tratto: ora l’interpartitica che convocherà le Primarie · ilreggino.it; Battaglia verso le primarie: Al servizio del Pd, ma porterò avanti il programma amministrativo; Viareggio sì alle primarie. Baccelli si candida e dice addio a ogni ipotesi su Lucca; San Benedetto, campo largo boccia pure le Primarie: Acquaroli prova a convincere Donati.

Elezioni comunali. Ipotesi primarie per individuare il candidato del Pd: Marino scalda già i motoriLa proposta sul tavolo da parte del commissario cittadino Villano. Sagliocco, candidato civico sostenuto da Fabozzi, prende tempo ... casertanews.it

Elezioni a Reggio, da Roma la decisione per il Csx: via libera alle primarieA vuoto il tentativo di Falcomatà di proporre Filippo Bova quale candidato unitario, Mimmo Battaglia pronto a sciogliere le riserve e scendere in campo. Le ipotesi sui nomi e la data ... citynow.it

anche se le prossime elezioni comunali saranno soltanto nella primavera del 2027 si inizia già a muovere quella che è la costruzione delle varie composizioni elettorali da portare al voto . Domenico Di Luccia in lungo post ha ripreso il discorso da dove er - facebook.com facebook