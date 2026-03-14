Banksy svelata l’identità del misterioso artista | si tratta di Robert Gunningham

Dopo molti anni di mistero, è stata rivelata l’identità dello street artist noto come Banksy. Secondo alcune fonti, l’artista sarebbe in realtà Robert Gunningham, che avrebbe adottato il nome David Jones nel 2008. La notizia viene diffusa in seguito a ricostruzioni e indagini che hanno portato alla luce questa possibile identificazione. La scoperta ha attirato l’attenzione di media e appassionati.

Svelata dopo molti anni l’identità dello street artist Bansky, da alcune ricostruzioni pare si tratterebbe di Robert Gunnigham, che dal 2008 ha cambiato nome in David Jones Dopo decenni di speculazioni, ipotesi e indagini giornalistiche,il mistero sull’identità di Banksy sembra essere arrivato a una conclusione.Una lunga inchiesta internazionale condotta dall’agenzia Reuters avrebbe infatti confermato in modo definitivo che dietro lo pseudonimo del celebre street artist si nasconde Robin Gunningham, artista britannico di 53 anni originario di Bristol. Il nome non è nuovo agli osservatori più attenti.Già nel 2008 il tabloid britannico Mail on Sunday aveva indicato Gunningham come il possibile autore delle opere firmate Banksy. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Banksy, svelata l’identità del misterioso artista: si tratta di Robert Gunningham Articoli correlati Svelata l'identità di Banksy, si tratta dell'artista Robin Gunningham originario di Bristol: cosa si sa di luiUn’inchiesta dell’agenzia britannica Reuters avrebbe scoperto la vera identità di Banksy, lo street artist famoso in tutto il mondo per i suoi... Svelata l'identità di Banksy: si chiama Robin Gunningham e vive sotto il nome di David JonesIl mistero che per decenni ha alimentato il mito dell’arte urbana contemporanea sembra essere giunto a una conclusione definitiva. Tutti gli aggiornamenti su Robert Gunningham Temi più discussi: Bansky, mistero risolto e identità svelata: ecco chi è l'artista; Banksy, svelata l’identità: è lo street artist Robin Gunningham; Svelata l'identità di Banksy: L'artista ha cambiato nome legalmente, ecco come si chiama oggi; Abbiamo scoperto chi è Banksy. Un enorme inchiesta smaschera lo street artist. Svelata l'identità di Banksy, si tratta dell'artista Robin Gunningham originario di Bristol: cosa si sa di luiUn'inchiesta giornalistica ha scoperto la vera identità dello street artist Banksy: si tratterebbe di un 53enne di Bristol ... virgilio.it Banksy, svelata l’identità: è lo street artist Robin GunninghamInchiesta di Reuters: l’artista di Bristol vive sotto lo pseudonimo di David Jones. Alcune opere realizzate con Robert Del Naja dei Massive Attack ... ilsole24ore.com Sì, il nome di Banksy è Robin Gunningham, nato nel 1973 a Bristol. Nel 2008 era stato il Mail on Sunday a dare notizia dell'identità del più noto street artist mondiale. Nel frattempo quell'uomo, probabilmente per tutelare l'anonimato che ha contribuito ad alime - facebook.com facebook Chi è Banksy, svelata l’identità dello street artist: è il 53enne Robin Gunningham, nome poi cambiato in David Jones x.com