bancomat fatto esplodere nella notte a monteparano

Nella notte, un'esplosione ha danneggiato un bancomat nel centro di Monteparano, svegliando i residenti del paese. Il boato si è sentito chiaramente e ha causato danni alla macchina, che si trovava in strada. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate, e le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Tarantini Time Quotidiano Un boato nel cuore della notte ha svegliato i residenti del centro di Monteparano. Intorno alle 3 tra venerdì e sabato un gruppo di malviventi ha preso di mira lo sportello bancomat del Monte dei Paschi di Siena in via Roma, nel pieno centro del paese. Il colpo è stato messo a segno con la tecnica della cosiddetta “marmotta”, sistema utilizzato per far esplodere gli sportelli automatici. L’esplosione ha distrutto il bancomat e ha provocato danni consistenti alla struttura dell’istituto di credito. Dopo la deflagrazione i malviventi sono riusciti a impossessarsi della cassaforte contenente il denaro e sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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