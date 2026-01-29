Nola bancomat fatto esplodere in via Fonseca | boato nella notte

La notte a Nola è stata scossa da un’esplosione forte e improvvisa. Qualcuno ha fatto esplodere il bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena in via Fonseca, causando danni e paura tra i residenti. Nessuno si è fatto male, ma il rumore ha svegliato tutto il quartiere. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi ci sia dietro questo gesto.

Paura a Nola, dove una violenta esplosione ha distrutto il bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena situato in via Fonseca. Il boato, avvenuto intorno alle ore 3, ha svegliato numerosi residenti ed è stato avvertito in diverse zone della città. L'ordigno ha completamente devastato l'ATM, installato al piano strada di un edificio che ospita anche una sala bingo, provocando ingenti danni strutturali. La deflagrazione ha compromesso la stabilità del palazzo: detriti, laterizi e parti metalliche sono stati scagliati sull'asfalto. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento non è ancora chiaro se i responsabili siano riusciti a portare via denaro prima di fuggire.

