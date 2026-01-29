Nola bancomat fatto esplodere in via Fonseca | boato nella notte

Da teleclubitalia.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte a Nola è stata scossa da un’esplosione forte e improvvisa. Qualcuno ha fatto esplodere il bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena in via Fonseca, causando danni e paura tra i residenti. Nessuno si è fatto male, ma il rumore ha svegliato tutto il quartiere. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi ci sia dietro questo gesto.

Paura a Nola, dove una violenta esplosione ha distrutto il bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena situato in via Fonseca. Il boato, avvenuto intorno alle ore 3, ha svegliato numerosi residenti ed è stato avvertito in diverse zone della città. L’ordigno ha completamente devastato l’ATM, installato al piano strada di un edificio che ospita anche una sala bingo, provocando ingenti danni strutturali. La deflagrazione ha compromesso la stabilità del palazzo: detriti, laterizi e parti metalliche sono stati scagliati sull’asfalto. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento non è ancora chiaro se i responsabili siano riusciti a portare via denaro prima di fuggire. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

nola bancomat fatto esplodere in via fonseca boato nella notte

© Teleclubitalia.it - Nola, bancomat fatto esplodere in via Fonseca: boato nella notte

Approfondimenti su Nola Bancomat

Assalto nella notte a Sant’Agata de’ Goti: Bancomat fatto esplodere e portato via

Nella notte a Sant’Agata de’ Goti, un tentativo di furto ha interessato il Bancomat della Banca di Credito Popolare in piazza Trieste.

Terribile boato nella notte: hanno fatto saltare il bancomat della piazza

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Nola Bancomat

Argomenti discussi: Nola, esplosione nella notte: distrutto il bancomat del Monte dei Paschi di Siena.

nola bancomat fatto esplodereBanditi fanno esplodere il bancomat del Monte Paschi a NolaUn assalto violento e potenzialmente pericoloso quello avvenuto nella notte a Nola, dove un bancomat della banca Monte dei Paschi di Siena è stato fatto esplodere intorno alle ore 3 in via Fonseca. L’ ... ilmediano.com

nola bancomat fatto esplodereBoato nella notte a Sant’Agata de’ Goti, fatto esplodere il bancomat: ladri in fuga con il bottinoUn boato violentissimo ha squarciato il silenzio della notte, svegliando di soprassalto i residenti del centro storico di Sant’Agata de’ Goti intorno alle 3. Ladri in azione nel centro saticulano, dov ... ntr24.tv

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.