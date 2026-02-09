Un nuovo bancomat fatto esplodere nella notte indagini in corso

Nella notte, qualcuno ha fatto esplodere il bancomat dell’ufficio postale di Montaguto. L’esplosione ha danneggiato lo sportello, ma non ci sono ancora novità su eventuali conseguenze o sui responsabili. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un'esplosione ha danneggiato nella notte lo sportello bancomat dell'ufficio postale di Montaguto. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 4.15, quando ignoti hanno fatto detonare un ordigno provocando danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. I militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi tecnici con il supporto degli artificieri, chiamati a verificare la tipologia dell'esplosivo utilizzato e l'entità dei danni. Al momento non si registrano feriti.

