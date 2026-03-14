Axios | Putin ha chiesto a Trump di trasferire l’uranio iraniano a Mosca Ma il presidente Usa gli ha detto no

Secondo quanto riportato da Axios, durante una telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, il presidente russo avrebbe chiesto all'ex presidente degli Stati Uniti di trasferire l’uranio iraniano a Mosca. Tuttavia, Trump avrebbe rifiutato questa richiesta. La conversazione si sarebbe concentrata sulla guerra in Iran, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti dello scambio.

Cosa si sono detti Donald Trump e Vladimir Putin nella famigerata telefonata sulla guerra in Iran? Axios ha lanciato in queste ultime ore un’indiscrezione. Il numero uno del Cremlino avrebbe proposto di trasferire l’uranio arricchito dell’Iran in Russia, come parte di un accordo per porre fine alla guerra. Una richiesta a cui Trump ha replicato picche. Per il presidente Usa una locazione simile non rientra nella sua concezione di «messa in sicurezza» del materiale in mano ancora a Teheran. Quale uranio e quanto (e perché Putin ha fatto questa proposta). Si tratta, secondo Washington, di 450 chilogrammi di uranio arricchito al 60%, convertibile in uranio per uso militare nel giro di poche settimane e sufficiente per creare più di 10 bombe nucleari. 🔗 Leggi su Open.online

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