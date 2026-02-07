Stosa Virtus contro Costone | duello da brividi Domani al ‘PalaCorsoni’ l’attesa stracittadina

Domani al ‘PalaCorsoni’ va in scena il derby tra Virtus e Costone. Le due squadre arrivano con stati d’animo opposti: la Virtus cerca punti per risollevarsi, mentre il Costone vuole continuare la serie positiva. È un match che promette emozioni e tensione, con i tifosi pronti a sostenere le loro squadre fino all’ultimo minuto.

Il derby tra Virtus e Costone si riaccende in un momento cruciale della stagione, mettendo di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento con percorsi opposti. Se la Virtus è chiamata a un'inversione di tendenza dopo i ko con Cecina e San Miniato, il Costone si presenta alla stracittadina con il morale decisamente alto per effetto delle ultime 3 vittorie (con Borgomanero, Legnaia e Gran Torino). I ragazzi di coach Evangelisti cercano nuovi equilibri: l'inserimento di Castellino serve a ridare energia a un gruppo che vuole continuare a viaggiare nei piani alti della classifica. Di contro, la squadra di Belletti punta sulla profondità del roster e su una condizione fisica ritrovata dopo i tanti infortuni accusati nella prima metà della stagione.

