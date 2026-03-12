Stosa al rush finale contro GranTorino Guerra suona la carica | Avanti così
La Virtus si prepara alla sfida decisiva contro GranTorino, con Stosa impegnato nel finale di campionato. Guerra ha incoraggiato la squadra, chiedendo di mantenere lo stesso ritmo. Le recenti prestazioni e i risultati ottenuti negli ultimi incontri confermano la presenza forte del team, che punta a consolidare la posizione in classifica.
La Virtus c’è. Lo dicono non solo i risultati ma, soprattutto, il trend e le prestazioni dell’ultimo periodo. Insomma, la squadra sembra essersi messa definitivamente alle spalle le brutte prove offerte nelle trasferte di San Miniato e Spezia e, adesso, guarda con fiducia alla volata finale di stagione regolare. Sabato alle 19, la Stosa sarà impegnata al palazzetto di Saluzzo (Cuneo) per affrontare GranTorino: sarà quella l’ultima fatica per la squadra di coach Marco Evangelisti prima del turno di riposo. "Il bilancio è positivo. Mancano sei giornate alla fine della stagione e abbiamo fatto bei passi avanti rispetto all’inizio". Ha parlato così Filippo Guerra (foto), play della Stosa, facendo il punto della situazione in vista della trasferta piemontese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
