Automobilista assolto ad Avellino | cambia la giurisprudenza sulla guida sotto effetto di stupefacenti

Il tribunale di Avellino ha assolto con formula dubitativa un automobilista di 39 anni accusato di aver provocato un incidente stradale con feriti mentre era sotto effetto di stupefacenti. La decisione ha portato a un cambiamento nella giurisprudenza riguardo alle guide sotto sostanze stupefacenti. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nella città irpina, con l'uomo che ha sempre negato l'uso di sostanze all'origine dell'incidente.

Tribunale di Avellino assolve con formula dubitativa un automobilista Avellinese di 39 anni dall'accusa di avere provocato incidente stradale con feriti sotto l'assunzione di sostanze stupefacenti. La difesa, rappresentata dal penalista Romano Roberto, ha sostenuto, all'esito del dibattimento, non solo la inutilizzabilità delle analisi tematiche disposte su richiesta dei Carabinieri, per mancato avviso all'automobilista, nel frattempo ricoverato, di farsi assistere da un difensore nell'ambito del protocollo medico, ma l'innovativa questione giuridica di recente dettata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, denunciate 9 persone: ritirate 15 patentiSono più serrati durante le festività natalizie i controlli sulla sicurezza stradale. Bastia Umbra, 27enne guida a folle velocità sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: il provvedimentoUn cittadino albanese di 27 anni è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti dopo essere stato fermato dalla Polizia di... Contenuti e approfondimenti su Automobilista assolto Discussioni sull' argomento Clonazione schede carburante, doppio verdetto: assoluzione e condanna; San Martino, accusato di violazione del divieto di avvicinamento: assolto 30enne; Mercogliano, tentata rapina gioielleria: 4 condanne ed un’assoluzione; Cade l’accusa di violazione delle misure cautelaria | assolto noto pregiudicato della Valle Caudina. Avellino, 56enne investita in centro: l'automobilista fugge viaUna donna di 56 anni è stata investita in pieno centro ad Avellino da un’auto pirata. Il fatto è avvenuto in mattinata in piazzetta Perugini. La 56enne stava attraversando la strada sulle strisce, ... ilmattino.it Un automobilista a bordo di un Defender ha sfondato il guardrail guidando contromano sulla tangenziale di Bari e travolgendo una Citroen C3. https://auto.everyeye.it/notizie/defender-contromano-bari-causa-incidente-mortale-assolto-colpa-guardrail-86263 - facebook.com facebook NIGERIANO SI AUTO-TRASTULLA SUL BUS. ASSOLTO PERCHÉ ERA DOMENICA. GLI ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO DIPENDONO DAL GIORNO DELLA SETTIMANA Nel 2020 la Corte d’Appello di Trento ha assolto un nigeriano che in primo grado x.com