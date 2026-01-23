Unione Consumatori di Capri | Gravi disservizi nel recapito postale

L’Unione Nazionale Consumatori di Capri segnala significativi disservizi nel recapito postale sull’isola. Il responsabile locale, Teodorico Boniello, ha formalmente comunicato la situazione a Poste Italiane, evidenziando le problematiche riscontrate dai cittadini. Questa segnalazione sottolinea l’importanza di garantire un servizio postale efficiente e affidabile anche nelle aree più periferiche. È fondamentale che le istituzioni affrontino tempestivamente queste criticità per tutelare i diritti dei consumatori.

A causa dei gravi disservizi nel recapito postale a Capri, il responsabile della delegazione dell'Isola di Capri dell'Unione Nazionale Consumatori, Teodorico Boniello, ha inviato a Poste Italiane S.p.A. una diffida nella quale denuncia le innumerevoli mancanze dei recapiti. "L'iniziativa – è scritto nella diffida a Poste Italiane – nasce dalle varie segnalazioni ricevute dai cittadini residenti nelle ultime settimane, e con ulteriore aggravamento negli ultimi giorni, che denunciano attraverso la nostra associazione gravi problemi nel recapito della corrispondenza postale, consistenti in ritardi significativi e, in diversi casi, nella totale mancata consegna della posta".

