Auto sfonda il guardrail e precipita dal cavalcavia

Momenti di puro spavento questa mattina sul cavalcavia di Regalone, tra Casagiove e Recale. Una Tesla guidata da un maresciallo di 48 anni di Santa Maria Capua Vetere ha perso il controllo, ha sfondato il guardrail e si è precipitatta nella scarpata sotto il ponte. L’uomo è uscito illeso, ma l’incidente ha bloccato il traffico e creato molta paura tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Momenti di paura sul cavalcavia di Regalone, che collega Casagiove a Recale. Una Tesla, guidata da un maresciallo dell'Esercito di 48 anni di Santa Maria Capua Vetere, è finita giù dal ponte finendo nella scarpata nei pressi dei binari.L'incidente si è verificato verso le 6 del mattino.

