Auto nel burrone morti 2 giovani fidanzati nel Cilento

Due giovani fidanzati hanno perso la vita ieri sera in un incidente avvenuto a Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel cuore del Cilento. Un’auto è finita nel burrone, coinvolgendo i due passeggeri e causando il loro decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’incidente ha destato grande scalpore nella zona.

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel cuore del Cilento. Un’automobile con a bordo una giovane coppia di fidanzati è uscita improvvisamente di strada dopo un violento impatto, sfondando il guardrail che costeggia la carreggiata. Il veicolo ha quindi iniziato una drammatica caduta lungo la scarpata che domina il mare. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo mentre percorreva il tratto panoramico che collega diversi centri costieri della zona. Dopo aver sfondato la barriera di protezione, il mezzo è precipitato per circa 200 metri lungo il costone roccioso. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Leggi anche: Schianto fra tre auto e un bus, terribile incidente: morti due giovani fidanzati Leggi anche: Schianto tra due auto e un bus, terribile incidente: morti due giovani fidanzati Una raccolta di contenuti su Auto nel burrone morti 2 giovani... Temi più discussi: Auto trafitta dal guard rail, morti due ventenni, gravissimi altri due; Tenta di suicidarsi gettandosi con l'auto in un burrone sul Grappa: salvato dagli operatori che stavano allestendo i cartelli per il...; Auto nel burrone, morti 2 giovani fidanzati nel Cilento; Incidente tra due auto sulla statale 107, un morto e un ferito. Cadavere trovato in un’auto nel burrone a Mezzenile: nessuna denuncia di scomparsaLa conferma sull'identità potrà arrivare solo dopo il rintraccio dei familiari e gli accertamenti ufficiali delle autorità ... quotidianopiemontese.it Auto nel burrone, salvo il conducenteUn grande spavento, ma per fortuna è salvo l’automobilista che ieri sera è finito in un burrone con la sua macchina a Ponna: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con personale Saf, Soccorso ... laprovinciadicomo.it il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook #anfia, cresce la #produzione auto in #italia: a gennaio +34,5% a 17.500 unità x.com