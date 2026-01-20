Schianto fra tre auto e un bus terribile incidente | morti due giovani fidanzati

Un grave incidente si è verificato lunedì 19 gennaio, intorno alle 20, in Puglia. Tre auto e un bus sono stati coinvolti in un violento scontro, causando la morte di due giovani fidanzati. L’accaduto ha provocato grande dolore nella comunità locale e ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Un'altra immane tragedia sull'asfalto in Puglia. Un terribile incidente si è verificato nella serata di lunedì 19 gennaio, intorno alle 20.30, lungo il tratto di strada che collega Acquaviva delle Fonti ad Adelfia, in provincia di Bari. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti tre veicoli e un autobus, con un bilancio ancora una volta pesantissimo: sono morti due giovanissimi, entrambi di Acquaviva. Le vittime sono Gianvito Novielli, giovane promessa del calcio, di 18 anni, e Denise Buffoni di 15 anni. I due erano fidanzati. Gravemente ferito un altro ragazzo di 20 anni che era con loro in auto e che è stato trasportato d'urgenza al Miulli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

