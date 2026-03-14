A Francavilla Fontana sono state presentate numerose denunce per una serie di truffe che coinvolgono un'auto acquistata attraverso raggiri e bonifici rapidi. L’auto in vendita, insieme a macchinari agricoli, è stata pagata ma non consegnata ai compratori. Le indagini riguardano beni di provenienza illecita e transazioni finanziarie che non hanno portato alla consegna effettiva dei beni acquistati.

FRANCAVILLA FONTANA - Un'auto in vendita, ma di illecita provenienza e bonifici istantanei concretizzatisi, ma beni acquistati - una vettura e machinari agricoli - mai “giunti a destinazione”. Insomma, truffe di vario tipo, scoperte dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e delle stazioni di competenza. È il bilancio degli ultimi giorni. Oltre, al servizio straordinario ad “alto impatto” condotto dai militari, attività che ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile, con l'obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza urbana, allo spaccio di stupefacenti e alle truffe, specialmente quelle ai danni di anziani. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Discussioni sull' argomento Auto acquisita grazie a un raggiro e altre truffe da manuale: una pioggia di denunce; Rc auto? L'ho acquistata online ma è falsa, sequestrati 290 veicoli; Eboli. Sequestrato, picchiato e derubato nella sua casa.

Maurizio Pelli. . 2019. The Residence Mauritius. Arrivati dopo poco più di un’ora d’auto da Port Louis, Mauritius, postazione acquisita, è giunta l’ora di buttarsi in acqua. Maurizio Pelli Author Memories Website-Bookshop: mauriziopellibook.com Amazon.com B - facebook.com facebook