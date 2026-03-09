Truffe online numeri choc | un raggiro su tre nasce sui social WhatsApp superato da Telegram

Le truffe online sono al centro dell'attenzione, con dati recenti che indicano come un terzo dei raggiri abbia origine sui social media. Telegram ha superato WhatsApp come piattaforma principale utilizzata dai truffatori, mentre Parma e provincia sono tra le aree più colpite. Le vittime subiscono spesso perdite economiche significative a causa di questi attacchi.

Lo studio: in crescita le truffe di chi cerca lavoro. il report Revolut 2025 svela come si muovono oggi i truffatori online. L'allarme riguarda anche Parma e provincia Truffe online sempre più sotto l'occhio del ciclone, con un allarme crewcente che riguarda spesso anche Parma e provincia, con perdite economiche spesso ingenti per le vittime. A fotografare lo scenario è il Revolut Consumer Security and Financial Crime Report 2025, che analizza le attività dei cybercriminali e permette di tracciare i casi di frode individuati fino a oggi. Il dato più significativo riguarda il canale di diffusione: il 33% delle truffe nasce sui social network, con una prevalenza netta delle piattaforme Meta.