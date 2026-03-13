Sparatoria in Michigan nel mirino una sinagoga e una scuola ebraica

In Michigan, una sparatoria ha colpito una sinagoga e una scuola ebraica, causando timori tra la comunità locale. L’incidente è avvenuto nelle ultime ore, senza che siano ancora stati resi noti dettagli su eventuali responsabili o motivazioni. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di chiarire cosa sia successo. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.