Sparatoria in Michigan nel mirino una sinagoga e una scuola ebraica
In Michigan, una sparatoria ha colpito una sinagoga e una scuola ebraica, causando timori tra la comunità locale. L’incidente è avvenuto nelle ultime ore, senza che siano ancora stati resi noti dettagli su eventuali responsabili o motivazioni. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di chiarire cosa sia successo. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.
Stati Uniti. In Michigan l’attacco ad una sinagoga riaccende la paura del terrorismo. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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