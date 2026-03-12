Sparatoria in una sinagoga e scuola ebraica in Michigan | Un'auto si è schiantata contro l'edificio

Una sparatoria ha avuto luogo in una sinagoga e scuola ebraica a West Bloomfield, Michigan. Secondo le autorità, un uomo armato ha aperto il fuoco e un'auto si è schiantata contro l'edificio. La polizia è intervenuta immediatamente e si trova attualmente sul posto per gestire la situazione. Non sono stati ancora comunicati dettagli sull'identità delle persone coinvolte o eventuali feriti.

Una sparatoria è in corso in una sinagoga a West Bloomfield in Michigan. La polizia è sul posto e che avrebbe risposto a un uomo armato.