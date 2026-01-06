Basket Serie C Folgore dominio totale Sancat annichilita

Nel match di Serie C, la Folgore Fucecchio ha ottenuto una vittoria convincente contro Sancat Firenze, terminata 95-73. La squadra ha mostrato un dominio costante durante tutta la partita, consolidando la propria posizione in classifica. I giocatori chiave hanno contribuito in modo determinante, confermando l’efficacia del reparto offensivo e difensivo. Un risultato importante che riflette il buon stato di forma della formazione toscana.

folgore fucecchio 95 sancat firenze 73 FOLGORE BOLDRINI SELLERIE: Bonicoli 4, Mbaye 8, Guerriero 4, Galligani 5, Orsini Si. 17, Gazzarrini 9, Filomeno n.e., Carlotti 15, Orsini St. 12, Menichetti 21, Orsucci n.e. All.: Gorgeri. SANCAT BASKET: Masini 13, Ricci 20, Camiciottoli 1, Matichecchia 11, Mariani, Corsinotti 8, Fois, Menchini 1, Brogi 5, Degl'Innocenti 3, Pinarelli 7, Caselli 4. All.: Calamai. Arbitri: Barbanti di Livorno e Carta di Pisa. Parziali: 28-9; 54-30; 73-52. FUCECCHIO – Non poteva chiedere un inizio di 2026 migliore la Folgore Fucecchio, grazie al rotondo 95-73 con cui gli uomini di coach Gorgeri si sono imposti sulla Sancat Basket.

