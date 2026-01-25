Monaco | Crampi a Sinner dopo un set e mezzo | questo mi preoccupa Possono esserci strascichi

Nel consueto appuntamento di Tennismania su OA Sport TV, si analizzano le partite degli Australian Open, con particolare attenzione alle prestazioni italiane. Guido Monaco commenta il match di Sinner, che ha accusato crampi dopo un set e mezzo, sollevando preoccupazioni sui possibili strascichi. Si approfondiscono anche le vittorie di Musetti e Darderi, che hanno permesso all’Italia di qualificarsi per gli ottavi del primo Slam della stagione.

Torna l’appuntamento con Tennismania sul canale Youtube di OA Sport TV. Si continua a parlare ovviamente di Australian Open: Guido Monaco analizza la giornata di ieri con le vittorie di Sinner, Musetti e Darderi: l’Italia qualifica per la prima volta tre giocatori agli ottavi del primo Major stagionale. Sinner molto vicino al ritiro: “ No, il sondaggio è semplicemente un gioco, perché poi ovviamente quando si va a semplificare si cerca di capire se la componente bravura, appunto, cuore è stata prevalente rispetto a effettivamente a una coincidenza temporale che è stata veramente molto, molto, opportuna in quel momento, perché secondo me da lì a 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti al massimo potevamo essere vicini a un ritiro di Jannik che era insomma, l’avete visto, completamente bloccato, non sapeva neanche lui cosa fare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sinner, che spavento: va sotto, lotta con i crampi e rischia di crollare nel 3° set, poi rimonta Spizzirri ed è agli ottavi. 'La regola del caldo mi ha aiutato'Jannik Sinner affronta una difficile sfida negli ottavi dell'Australian Open, dopo aver rischiato il crollo nel terzo set a causa di crampi.

Australian open: Sinner batte Spizzirri, i crampi e il caldo. Quattro set di sofferenzaDurante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner supera Eliot Spizzirri in quattro set, affrontando condizioni di caldo intenso e crampi.

