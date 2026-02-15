Inter Juventus Chivu | La squadra non mi è piaciuta non abbiamo proposto quello che abbiamo preparato

Chivu critica la prestazione dell’Inter nella partita contro la Juventus, sottolineando che la squadra non ha mostrato quanto aveva preparato in allenamento. La sconfitta si è concretizzata nel modo più duro possibile, con un gol di Zielinski al 90’ che ha messo fine a un lungo digiuno di vittorie contro i bianconeri. La vittoria dell’Inter ha permesso di allontanare il Milan in classifica e di riaccendere le speranze nella corsa scudetto.

Il lampo di Piotr Zielinski al 90' ha spezzato un tabù che durava da troppo tempo: l'Inter torna a vincere uno scontro diretto e lo fa nel modo più pesante possibile, tenendo a distanza il Milan e rilanciando il proprio slancio nella corsa al titolo. Al termine della sfida contro la Juventus, Cristian Chivu ha analizzato così la partita ai microfoni di Sky Sport. "Eravamo bloccati dal punto di vista del gioco e della proposta e abbiamo patito. Da due anni non vincevamo uno scontro diretto e i ragazzi ne hanno risentito. Ma col cuore e con quello che andava fatto siamo riusciti a vincerla", ha spiegato il tecnico nerazzurro.

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Borussia Dortmund, Cristian Chivu commenta con franchezza il momento dell’Inter.

