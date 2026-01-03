Atalanta Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Per seguire la partita tra Atalanta e Roma della 18ª giornata di Serie A, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, è possibile consultare le opzioni di streaming live e la diretta TV. Di seguito, le modalità e le probabili formazioni della sfida tra le due squadre.

Atalanta Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. ATALANTA ROMA STREAMING TV – Oggi, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 20,45 Atalanta e Roma scendono in campo al Gewiss Stadium di Bergamo, partita valida per la 18esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Atalanta Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Atalanta e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

Atalanta-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - È la grande serata del primo ritorno a Bergamo da avversario di Gasperini contro quella Dea che deve vincere per risalire la classifica ... tuttosport.com