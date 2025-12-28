Atalanta Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

La partita tra Atalanta e Inter, valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026, si giocherà domenica 28 dicembre alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Di seguito, tutte le informazioni su come seguire l’incontro in diretta streaming e in tv, con le probabili formazioni e gli aggiornamenti sulla partita.

Atalanta Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. ATALANTA INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 20,45 Atalanta e Inter scendono in campo al Gewiss Stadium di Bergamo, partita valida per la 17esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Atalanta Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Atalanta e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

