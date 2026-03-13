Asus Business lancia il nuovo ExpertBook Ultra tra continuità software sicurezza del firmware e assistenza post-vendita

Durante un evento a Milano dedicato al settore B2B, Asus Business ha presentato il nuovo ExpertBook Ultra, evidenziando le sue caratteristiche principali come continuità software, sicurezza del firmware e assistenza post-vendita. L'incontro ha fatto il punto sulle tendenze del mercato del mobile computing professionale, sottolineando come l'integrazione tra hardware e servizi rappresenti un elemento chiave nel settore.

(Adnkronos) – L'evento di Milano dedicato al settore B2B ha delineato le direttrici su cui si muove il mercato del mobile computing professionale, dove l'integrazione tra hardware e servizi diventa il vero elemento di differenziazione. Al centro del dibattito non vi è solo il debutto dell'ExpertBook Ultra, ma la conferma di un ecosistema di software.