Assunzioni nello staff del sindaco Casa Riformista | Scelta inopportuna a ridosso delle primarie

Il Comune ha riaperto i termini per la selezione di due nuove figure da inserire nello staff degli organi di governo. L’avviso pubblico è stato pubblicato oggi e ha suscitato reazioni da parte di Casa Riformista Italia Viva di Reggio Calabria, che ha criticato la scelta come inopportuna, considerando il periodo vicino alle primarie. La questione riguarda quindi le modalità e i tempi di questa assunzione.

Il partito contesta l'avviso pubblico e chiede a Battaglia di ritirare il bando e assumere l'impegno che non sarà bandito successivamente al risultato delle primarie, che vedono candidato anche il sindaco ff Il Comune riapre i termini per la selezione di due unità da inserire nello lo staff degli organi di governo e l'avviso pubblico pubblicato oggi è stigmatizzato da Casa Riformista Italia Viva di Reggio Calabria. In una nota, il partito esprime una forte perplessità rispetto alla tempistica con cui tale iniziativa è stata assunta, definendola “una scelta politicamente inopportuna a ridosso delle primarie del centrosinistra". Le figure individuate dovranno svolgere funzioni di indirizzo e di controllo del programma di governo e coadiuvare il sindaco nell'esercizio delle proprie attività. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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