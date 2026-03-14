Assunzioni e fatture false da 12 milioni per eludere il fisco | in tre nei guai a Foggia la base della società

A Foggia, tre persone sono finite nei guai per un sistema di assunzioni e fatture false che ha generato circa 12 milioni di euro di fatture per eludere il fisco. Secondo le indagini, le società coinvolte avrebbero assunto numerosi lavoratori tramite imprese compiacenti e intestate a prestanomi, con l’obiettivo di ridurre i costi del personale.

Il gruppo aveva messo in atto un complesso meccanismo elusivo scoperto dalle Fiamme Gialle. Sequestrati beni per due milioni di euro Avrebbe assunto un elevato numero di ignari lavoratori dipendenti tramite imprese compiacenti e intestate a prestanomi, solo per consentire alle società clienti di abbattere drasticamente il costo del lavoro. Le imprese coinvolte operavano, dunque, in totale evasione delle imposte, omettendo anche il versamento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali. Le fatture emesse per prestazioni di servizio fittizie ammontano a 12 milioni di euro. La Procura della Repubblica di Foggia ha delegato le indagini alla Guardia di Finanza di Lecce. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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