Le assistenti di volo spesso lavorano durante le ore di mezzanotte, un momento in cui il resto del mondo si riposa. Tra i loro compiti ci sono la gestione dei roster notturni e la cura dei passeggeri a bordo degli aerei. Le storie che vivono a diecimila metri rappresentano un aspetto poco conosciuto di questa professione. La loro giornata inizia quando molti sono già a letto.

Per la maggior parte delle persone, la mezzanotte è quel momento della giornata che passa inosservato; per le assistenti di volo, invece, può rappresentare l’inizio di tutto. Di solito, accade che a quell’ora viene pubblicato il roster, il calendario dei voli che stabilisce il ritmo del mese successivo. In pochi istanti, lo schermo del telefono si riempie di sigle aeroportuali e orari di decollo, da quel momento la vita cambia, mentre prendono forma in una nuova geografia personale giorni di riposo, sveglie all’alba, notti sopra l’oceano e soste in città lontane. Chi lavora a bordo di un aereo impara presto che il concetto tradizionale di... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Assistenti di volo: segreti tra roster di mezzanotte e storie a diecimila metri

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