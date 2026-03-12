Boltiere scontro tra due moto Un centauro fa un volo di 15 metri | grave in ospedale

Oggi a Boltiere, in provincia di Bergamo, si è verificato un incidente stradale tra due moto poco prima delle 17. Un centauro ha perso il controllo e è finito a circa 15 metri di distanza, riportando gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi.

Boltiere (Bergamo), 12 marzo 2026 – Grave incidente stradale, questo pomeriggio, poco prima delle 17, a Boltiere nella Bergamasca. In via Brembate, per cause in corso di accertamento, due moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un uomo di 48 anni, che a causa dell'impatto è stato proiettato a circa quindici metri di distanza. Un volo che gli ha procurato traumi multipli. Per questo è stato portato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII. Sul posto sono intervenute l'automedica, l'auto infermieristica, due ambulanze e i carabinieri per i rilievi. Notizia in aggiornamento .