Torino | Emirates assume oltre 200 posti per assistenti di volo

Emirates ha deciso di assumere più di 200 assistenti di volo, puntando su Torino. La compagnia aerea organizza una giornata di selezioni il 26 febbraio nella città piemontese, offrendo molte opportunità di lavoro. L’iniziativa mira a rafforzare la presenza in Italia e a rispondere alla crescente domanda di voli internazionali. Oltre alle assunzioni, Emirates mira a trovare candidati con esperienza e passione per il settore. La selezione si svolgerà presso una location dedicata a Torino.

Emirates punta su Torino: oltre 200 posti aperti per assistenti di volo. Emirates intensifica la ricerca di personale di bordo in Italia, con una giornata di selezioni in programma il 26 febbraio a Torino. L’obiettivo è reclutare giovani professionisti da inserire in una delle compagnie aeree più importanti al mondo, offrendo opportunità di carriera internazionali e benefit significativi. L’evento si terrà presso il Best Western Plus Executive Hotel and Suites, in via Nizza 28, a partire dalle ore 9. Una strategia di crescita globale. La compagnia aerea, fondata nel 1985, ha conosciuto una rapida espansione nel corso degli anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Emirates cerca nuovi assistenti di volo: open day a Bari il 15 febbraioEmirates apre le porte a Bari il 15 febbraio per trovare nuovi assistenti di volo.

Lavoro, Emirates cerca assistenti di volo. Giornata di selezione il 3 febbraio a FirenzeDomani a Firenze si svolge una giornata di selezione per assistenti di volo organizzata da Emirates.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.