L' Avis presenta la nuova autoemoteca | potenziata la raccolta sul territorio con un' unità mobile di medicina trasfusionale

L’Avis di Ravenna ha presentato la sua nuova autoemoteca. Si chiama Avis Go! ed è un’unità mobile tutta nuova, progettata per portare la donazione di sangue più vicino alle persone. La struttura, acquistata dall’Avis Provinciale, si muoverà su tutto il territorio provinciale, facilitando le donazioni e aumentando la capacità di raccolta. È un passo importante per rendere più semplice e accessibile il gesto della donazione di sangue e plasma.

Si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli dell'Avis Go!, la nuova unità mobile attrezzata per la raccolta di sangue intero e plasma acquistata da Avis Provinciale Ravenna e che opererà su tutto il territorio provinciale, portando l'attività di donazione più vicino ai cittadini e ampliando le.

