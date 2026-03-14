Assisi Fontana | L’esempio di San Francesco è speranza di pace

A Assisi, la fontana dedicata a San Francesco richiama l’attenzione di chi passa, mentre un rappresentante invita a rivolgere una preghiera per l’Italia davanti alla figura del santo. Si ricorda come il suo esempio abbia affascinato e ispirato molte persone nel corso di otto secoli. L’evento si svolge in un contesto di riflessione collettiva sulla pace.

ASSISI - "Davanti a San Francesco rivolgiamo la nostra preghiera per l'Italia. San Francesco è esempio, il suo messaggio ha affascinato e ispirato tanti in 800 anni. Oggi ricordiamo in particolare i Francescani di Terra Santa. Siamo qui, con diversi parlamentari, come pellegrini per invocare il suo aiuto e per rendergli onore. In un momento certamente non facile per il mondo, seguire il suo insegnamento e la sua testimonianza rappresenta una speranza di pace". Così il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ad Assisi insieme ad alcuni parlamentari per l'esposizione delle Spoglie di San Francesco nella basilica del santo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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